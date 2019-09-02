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Паводок в Иркутской области

Путин заявил, что нельзя ставить в вину россиянам отсутствие страховки

Глава государства подчеркнул, что граждан нужно стимулировать к страхованию имущества

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Страхование в России нужно стимулировать, при этом ставить в вину гражданам отсутствие страховки нельзя, власти обязаны помогать россиянам, оказавшимся в сложной ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению жильем пострадавших от паводка в Иркутской области.

"В основном в других странах все решается через страховые общества, но и неправильно ставить в вину гражданам, что они не застрахованы, потому что у нас страховое дело не поставлено должным образом, и доходы граждан не такие, чтобы они могли тратить деньги на страховку", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что россиян нужно стимулировать к страхованию имущества.

"Мы обязаны помогать, обязаны выделять деньги, в том числе из федерального и регионального бюджета и будем это делать. Важно только, чтобы работа была поставлена должным образом и деньги расходовались эффективно. Доходили до людей, и решались проблемы", - подчеркнул Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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