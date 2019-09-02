Университету в Симферополе присвоили имя Героя Украины Февзи Якубова

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о присвоении Крымскому инженерно-педагогическому университету (КИПУ) имени его президента, почетного гражданина Республики Крым, Героя Украины Февзи Якубова, умершего 23 августа 2019 года. Текст указа размещен в понедельник на официальном правительственном портале республики.

"Присвоить государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический университет" почетное имя Февзи Якубова", - говорится в документе.

Февзи Якубов родился 10 ноября 1937 года в Крыму, доктор технических наук, профессор. В 2004 году ему было присвоено звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в развитии образования, в 2005 году он стал лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В этом же году Якубову было присвоено высшее звание республики "Почетный гражданин Республики Крым".

С 1993 по 2016 год - ректор Крымского инженерно-педагогического университета, который был создан для подготовки специалистов из числа ранее депортированных из Крыма граждан.