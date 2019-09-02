Ректор МГУ поздравил российских студентов и школьников с Днем знаний

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил в понедельник российских школьников и студентов с началом нового учебного года и пожелал успехов в учебе.

"Я хочу поздравить всех поступивших первокурсников во все университеты, школьников, пришедших сегодня в классы, потому что знания - это наше будущее, это действительно праздник всех, родителей, ребят", - сказал ректор журналистам перед церемонией посвящения в студенты в МГУ.

Он также обратился к первокурсникам и учащимся вуза, поздравив их с поступлением. "Вы одержали важную победу в своей жизни, а сколько у вас впереди интересного. Вы будете настоящими, великими, вы продолжите славу и традиции Московского университета", - подчеркнул с Садовничий, поблагодарив родителей студентов, которые их поддерживали, и учителей, делавших все, чтобы те набрали хорошие баллы на Едином госэкзамене.

В свою очередь член попечительского совета МГУ, губернатор Московской области Андрей Воробьев, присутствовавший на церемонии, также поздравил студентов с поступлением. "Думаю, что все, кто поступает в МГУ, - люди с лидерскими амбициями, задачами реализовать себя в полной мере в этой жизни. Хочу пожелать, чтобы вы в этой борьбе, поиске и труде обязательно нашли себя", - сказал Воробьев, пожелав студентам "всегда держать удар, идти до конца и уметь ждать".

Первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников назвал МГУ вузом с великой историей, который задает высочайшую планку в науке и образовании. "Может быть, это самая главная победа в вашей жизни, поскольку поступление в этот университет и специальность, которую вы выбрали, может быть, это на всю жизнь. Желаю вам найти приоритетное направление, определиться, не дожидаясь четвертого, пятого, шестого курса, заниматься практическими занятиями буквально с первого курса, получать профессию, обретать профессию, и не подстраиваться под этот мир, а строить этот мир самим, менять этот мир под себя", - сказал Трубников.

Лучшие в балете

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поздравила студентов Московской государственной академии хореографии. "Те, кто поступил в училище, уже предопределили свою судьбу и карьеру. Ваш упорный труд, ваш талант приведет к вершинам, потому что каждый год выпускники училища украшают созвездие лучших артистов балета всего мира", - отметила вице-премьер, курирующая вопросы культуры, в ходе торжественной линейки в учебном заведении в честь Дня знаний.

Голодец напомнила о богатой истории вуза, который в этом году провел уже 217-й набор.

Между тем замминистра культуры РФ Николай Овсиенко передал приветственные слова главы ведомства Владимира Мединского. "Высочайшие достижения российской культуры опираются на уникальную систему подготовки творческих педагогических кадров в сфере культуры и искусства. В связи с этим особые слова признательности адресую в этот день преподавательскому сообществу. Уважаемые педагоги, примите искреннюю благодарность за ваш поистине подвижнический труд, год от года приносящий щедрые плоды, открывающий миру культуры новые имена", - зачитал он.