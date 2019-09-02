Глава СПЧ считает правильным отказ суда лишать родительских прав за участие в протестах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов приветствует решение суда, отказавшего прокуратуре в иске о лишении родительских прав супругов Хомских, пришедших на несогласованный митинг 3 августа в Москве с детьми.

"Безусловно, этот вывод суда абсолютно правильный. - приводятся слова Федотова на сайте СПЧ. - Главным аргументом должно быть то, что отсутствуют основания, предусмотренные статьей 69 Семейного кодекса РФ ["Лишение родительских прав"]". К таким основаниям относятся уклонение от выполнения родительских обязанностей, отказ забрать ребенка из роддома, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с детьми, а также хроническое заболевание алкоголизмом или наркоманией. Помимо этого, основанием служит совершение умышленного преступления против жизни и здоровья своих детей.

По мнению главы совета, единственным основанием в деле Хомских, которое можно "притянуть за уши", является злоупотребление родительскими правами. Однако в разъяснениях пленума Верховного суда речь идет о вовлечении детей в занятие азартными играми, склонении к бродяжничеству и другом ущербе их интересам, напомнил правозащитник.

"Предположение прокуратуры о том, что родители взяли с собой детей для того, чтобы не подвергнуться задержанию на несанкционированной акции, следует доказывать: оно не может приниматься на веру. - считает Федотов. - Суд, конечно, мог предупредить родителей о необходимости изменить свое отношение к детям, но только в том случае, если доказано виновное поведение родителей".

Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа. В своем решении суд также вынес родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям. Прокуратура считает, что здоровье и жизнь детей подверглись опасности, а действия родителей повлекли причинение детям физического и морального вреда.