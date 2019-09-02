Путин предложил подготовить отдельную программу поддержки бизнеса Иркутской области

"Нужно будет сделать отдельный план поддержки бизнеса и экономики региона и Тулуна в частности", - сказал Путин в понедельник на встрече с жителями переживших паводок поселений. Он отметил, что отдельно решить множество вопросов, возникших у местных предпринимателей, достаточно сложно.

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил разработать отдельную программу поддержки экономики и предпринимательства в Иркутской области, в том числе в пострадавших от паводка населенных пунктах.

По словам Путина, поддержать экономику области можно "и с помощью тех бизнесменов, которые работают здесь, и с помощью крупных российских предприятий". "Такие предприятия есть, мы сейчас определяемся", - уточнил президент.

Один из пришедших на встречу с главой государства предпринимателей пожаловался, что муниципальные власти не оплачивают ему выполненные работы на 32 млн рублей. Заметно рассердившись, Путин пообещал помочь бизнесмену и переадресовал вопрос к присутствовавшему на встрече губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

Он также попросил Левченко лично проверить ситуацию в поселке Аршан, житель которого утверждал, что этот населенный пункт практически полностью ушел под воду, но туда не приезжала никакая комиссия, и людям ничего не выплачивают. "Нужно съездить, посмотреть, нужно регулярно ездить смотреть, я же езжу, потом доложите", - сказал президент, обращаясь к губернатору.

Путин отозвался и на просьбу местных жителей поручить строительство дамбы предпринимателям региона. "Будем по максимуму привлекать местных строителей", - пообещал он.

Вице-премьер Виталий Мутко заверил, что дамба начнет строиться уже зимой, а в следующем году в Тулуне построят еще одну школу, интернат и детский сад.

Также Мутко сообщил, что после паводка "многие компании надумали выводить отсюда свой экономический потенциал". Однако, по его словам, состоялась встреча, на которой присутствовали более 100 бизнесменов, они создали рабочую группу, которая вместе с Минэкономразвития будет разрабатывать план подъема экономики Иркутской области.

Мутко пообещал представить этот план президенту. Вице-премьер сообщил, что среди больших компаний, которые могут быть привлечены для работы в Тулуне - РЖД, все генерирующие компании, угледобывающие компании, а также "Транснефть".

Вместе с тем главы муниципальных образований, выступая на совещании, говорили, в частности, что проекты с привлечением крупного бизнеса требуют решения инфраструктурных проблем, в частности, строительства дорог.