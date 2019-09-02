Синоптики рассказали о сокращении холодного времени года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Период холодного времени года в мире сокращается из-за глобального потепления. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Один из признаков изменения климата с связи с повышением глобальной температуры - увеличение безморозного периода, такая тенденция есть", - сказала она.

Еще одним признаком изменений климата является увеличение повторяемости волн тепла, которое в этом году было зафиксировано в европейских странах и в Сибири, добавила Макарова.