Жители Тулуна попросили Путина решить вопросы с переселением и компенсацией за урожай

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Жители пострадавшего от паводка города Тулун Иркутской области попросили президента Владимира Путина помочь им в решении вопросов, связанных с переселением и выплатой компенсаций за потерянный урожай. Об этом сообщили ТАСС жители Тулуна, принимавшие участие во встрече с главой государства в понедельник.

"У нас в округе снесли все, двухэтажки, которые вокруг нас, тоже под снос пошли. В общем, школа под снос, садик под снос, весь район там пошел полностью под снос. А мы остались на бугорке, 18 домов. И с нами никто не хочет разговаривать. Жить в районе невыносимо, плесень ползет теперь везде, воздух отвратительный, комарья полно. Дети в садик теперь не могут идти, на автобусах катаемся сейчас в эту школу", - рассказала ТАСС жительница Тулуна Татьяна Степанова, которая на встрече вручила президенту записку со своей просьбой.

Она посетовала, что сейчас о переселении уцелевших в микрорайоне ЛДК домов речь не идет. При этом расположенные рядом пятиэтажки власти планируют расселить весной. Жители опасаются, что после этого в районе закроют котельную, и жить на ЛДК станет невозможно.

"Юрий Владимирович Карих (мэр Тулуна - прим. ТАСС) говорит, мол, мы вам сделаем свет, мы вам сделаем дорогу, и живите дальше. Так вокруг ничего нет, как там можно жить дальше? Мы хотим, как люди - поближе к школе, к садикам, к магазинам", - сказала Степанова, добавив, что уцелевшие дома не получится даже продать.

Еще одна участница встречи Елена Кравченко пожаловалась президенту на то, что не может подтвердить документально площадь пострадавшего от паводка и не подлежащего восстановлению дома из-за того, что новую пристройку к нему не успели оформить. По документам разрушенный дом меньше, чем был на самом деле. "У нас было жилье (по документам) 67 квадратов, фактически было 100 квадратов. И мы разницу эту не можем догнать. У нас просто по документам мы недооформили", - рассказала женщина, добавив, что президент выслушал ее и пообещал разобраться в ситуации.

Просьбы касались не только жилья. Так, жительница Тулуна Марина Михайлова сообщила ТАСС, что не может получить компенсацию за урожай, потерянный во время наводнения. Президент в ходе совещания в Тулуне, прошедшего после встреч, поручил решить вопрос о помощи жителям региона, подсобное хозяйство которых пострадало от паводка.

Встреча с волонтерами

Владимир Путин встретился и с волонтерами, которые помогали спасателям ликвидировать последствия наводнения, и поблагодарил их. "Волонтеров представили к наградам. Кому-то благодарность, кому-то медаль. Сейчас пока не награждали, только встреча [с президентом] была. Встречей осталась довольна", - рассказала агентству волонтер Наталья Серых из иркутского поселка Бохан, которая провела в Тулуне почти две недели. Девушка приехала в Тулун с отрядом "Бакальская добровольческая тропа", в который вошли 26 человек из Иркутской области и Бурятии. "Парни ездили на разбор завалов. Мы, девчонки, раздавали гуманитарную помощь", - уточнила Серых.

Наравне со взрослыми работали в Тулуне и подростки. По словам принимавшего участие во встрече ученика 11 класса школы-гимназии в Тулуне Марата Самусенко, в работу поле наводнения включилась почти вся городская молодежь. "Как только узнали, где находится место пребывания пострадавших, сразу туда приехали и с первых дней там находились. Заселяли, помогали, разгружали, заявления обрабатывали, - сказал Самусенко. - Мы стихийно объединились и все, что нужно, делали сами".

Молодой человек рассказал, что ему довелось даже спасать людей и животных во время подъема воды.