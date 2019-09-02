Во всех школах Карачаево-Черкесии прошли уроки, посвященные 75-летию Победы

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Уроки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в понедельник во всех школах Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказала ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"Во всех школах у нас сегодня прошли Уроки Победы. Детям рассказывали о Великой Победе, о том, что у нас в 2020 году юбилейная дата - 75 летие Победы, и как мы будем к этой дате все вместе идти: какие мероприятия будем проводить, как будем чествовать наших ветеранов", - сказала Кравченко.

Она отметила, что в 2019 году в школы республики пошли 6 141 первоклассников. С прошлого года эта цифра увеличилась на 120 человек, всего в республике 52 898 школьников. Все образовательные организации подготовлены к началу нового учебного года.

"На 20 августа у нас все учебные заведения на 100% готовы к учебному году. Выезжала межведомственная комиссия - республиканского значения, куда входят сотрудники министерства образования, муниципалитетов, ФСБ, МВД, МЧС - они осматривали помещения, оценивали готовность образовательных организаций. У кого-то были определенные замечания - мы давали строгие сроки для их устранения", - добавила Кравченко.

В Карачаево-Черкесской Республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций. Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами.