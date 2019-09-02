Почти 6 млн туристов посетили Крым с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Крым с начала 2019 года выросло на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 5,8 млн человек, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"Закончилось календарное лето, но не курортный сезон в Крыму. Число туристов, посетивших наш регион в этом году, уже приближается к 6 млн: 5 млн 800 тыс. по данным на 1 сентября. Это на 11% больше, чем в прошлом году", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно данным министерства курортов и туризма Крыма, на которые ссылается Аксенов, 58% отдыхающих приехали в регион по Крымскому мосту. Средний уровень загрузки средств размещения - 70%, в ряде регионов - более 95%.

"Впереди - бархатный сезон. Ждем новых гостей и старых друзей!", - отметил Аксенов.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.