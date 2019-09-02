Матвиенко возглавила попечительский совет пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по предложению министра обороны Сергея Шойгу возглавила попечительский совет филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ, который открылся в понедельник в Санкт-Петербурге.

Пансион воспитанниц Минобороны России действует в Москве с 2008 года. Петербургский филиал построен на острове Бычий в приморской части Петербурга, в этом году он принял на обучение 240 воспитанниц 5-7 классов.

"Министр обороны Сергей Шойгу предложил мне возглавить попечительский совет пансиона, я согласилась. Дорогие девочки, теперь мы с вами в одной команде, мы будем дружить, будем встречаться, обсуждать волнующие вас вопросы и вместе с членами попечительского совета будем думать, как дальше развивать пансион", - сказала Матвиенко, выступая на открытии петербургского филиала.

Она напомнила, что в этом году исполнилось 225 лет со дня основания Екатериной Великой в Санкт-Петербурге первого женского учебного заведения - института благородных девиц, который размещался в Смольном. Как отметила Матвиенко, тогда институт создавался, чтобы дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества. "Я думаю, что это очень сочетается с теми задачами, которые ставит министерство обороны перед воспитанницами. Я уверена, дорогие девочки, что вы продолжите славные традиции русского женского образования", - сказала она.

Пансион за 11 лет существования зарекомендовал себя как лучшее довузовское образовательное учреждение Министерства обороны РФ. Последние шесть лет он входит в топ-100 лучших школ России.

Образовательная стратегия петербургского филиала пансиона направлена на формирование у воспитанниц навыков проектной и исследовательской деятельности и научного мировоззрения, развитие у них математического и физического мышления. В современном учебном корпусе расположены учебные и специализированные кабинеты, лаборатории, технопарк, а также зал по фехтованию, бассейн, бальный зал, гимнастический и тренажерный залы, кабинеты дополнительного образования. Помимо общеобразовательной программы в филиале пансиона предусмотрен широкий спектр дополнительного образования, в том числе создана театральная мастерская, студия кино- и видеотворчества, предусмотрены программы технического развития.