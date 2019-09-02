Найденный при реконструкции фабрики бюст Гагарина установили у школы в Кузнецке

ПЕНЗА, 2 сентября. /ТАСС/. Гранитный полутораметровый бюст Юрия Гагарина, найденный при реконструкции швейной фабрики в Кузнецке Пензенской области, был торжественно открыт в понедельник у школы № 17, которая носит имя первого космонавта. В церемонии принял участие летчик-космонавт Александр Самокутяев, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В торжественном открытии бюста Юрию Гагарину принял участие-летчик-космонавт, Герой России, наш земляк Александр Самокутяев. В приветственном слове от имени госкорпорации "Роскосмос", от Центра подготовки космонавтов и экипажа Международной космической станции он поздравил школьников с началом нового учебного года. Гости церемонии также приняли участие в закладке аллеи космонавтов", - говорится в сообщении.

Бюст первого космонавта был обнаружен в 2016 году во время реконструкции одного из пустовавших корпусов кузнецкой швейной фабрики, носившей имя Гагарина. Бюст представляет собой полутораметровую скульптуру, выполненную из серого гранита. Изначально ее планировалось установить на улице в Кузнецке, которая носит имя космонавта, но позднее было решено открыть бюст возле школы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, выбор места был неслучаен: 14 апреля 1961 года, через два дня после первого полета в космос, кузнецкий горисполком решил присвоить школе имя Гагарина. "Было соответствующее ходатайство, но по каким-то причинам процесс присвоения не был доведен до конца, а позже об этой инициативе забыли. Только недавно в архиве была обнаружена справка с этим ходатайством", - отметили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В марте 2019 года, когда отмечалось 85-летие со дня рождения Гагарина, имя космонавта было официально присвоено школе.