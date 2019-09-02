Оборудованное по современным стандартам здание школы открыли в удмуртском селе Алнаши

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Открытие нового здания школы на 500 мест состоялось в понедельник в селе Алнаши в Удмуртии. В нем будут обучаться школьники 7-11-х классов, ввод нового объекта позволит проводить занятия в одну смену.

До 2019 года около 1300 учеников занимались в старом здании Алнашской средней школы, которое было рассчитано на 800 человек. Строительство нового объекта началось в 2016 году, однако позднее было приостановлено из-за проблем с финансированием. В 2017 году по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева средства были выделены, всего на строительство и закупку оборудования направили около 450 млн рублей.

"На встрече с Дмитрием Медведевым в 2017 году <...> мы обсудили эту тему. <...> 1310 учеников учились в хорошей, но старой школе, и председатель правительства выделил средства из резервного фонда, и строительство стало возможным", - сказал журналистам глава региона Александр Бречалов.

Как отметила министр образования республики Светлана Болотникова, в школе также оборудовали кабинеты технологии, информатики, информационных технологий и робототехники. По ее словам, старое здание школы также продолжит функционировать. Это позволит избежать обучения детей в две смены.

Директор школы Геннадий Махнев уточнил, что новый корпус оборудовали таким образом, чтобы в нем могли учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, модернизировали классы по технологии, кулинарии и швейному делу. "Для нас также был актуальный вопрос наличия актового зала, потому что в старом здании такого не было, а теперь появился зал на 200 мест с хорошими музыкальными инструментами", - сказал Махнев. Он добавил, что образовательное учреждение также посещают дети из соседних деревень - более 200 человек приезжают в Алнаши на школьных автобусах.

Реализация нацпроекта

По словам главы Удмуртии, открытие нового здания также позволит реализовывать нацпроект "Образование". В школе появится центр образования "Точка роста", оборудованная различными зонами коворкинга. "У нас 157 школ до 2024 года попадают под [создание] "Точек роста", это будет такой точкой притяжения для района", - пояснила министр образования.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.