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Песков подтвердил, что Путин бывал на кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта

Ранее экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма Юрия Дудя рассказал, что российский лидер приезжал на кладбище в августе 2008 года
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посещал кладбище в Беслане, где похоронены жертвы теракта в школе №1. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал слова экс-главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, который в интервью для фильма журналистам Юрия Дудя рассказал, что Путин приезжал на бесланское кладбище в августе 2008 года, когда он посещал Северную Осетию для общения с беженцами из зоны грузино-югоосетинского конфликта.

"Путин был на том кладбище", - ответил пресс-секретарь президента на просьбу прокомментировать слова Мамсурова.

Путин посещал Беслан утром 4 сентября 2004 года - сразу после трагических событий, связанных с захватом заложников в городской школе. Тогда сообщалось, что он навестил пострадавших и отдал распоряжения по выявлению и задержанию террористов. 9 августа 2008 года он побывал в развернутом в североосетинском Алагире палаточном госпитале, где находились пострадавшие от грузинских бомбежек граждане Южной Осетии. О посещении Путиным, который в то время занимал пост премьер-министра, кладбища в Беслане тогда не сообщалось.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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