Детский театр танца Бориса Эйфмана откроется в Петербурге в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Детский театр танца Бориса Эйфмана откроется в Петербурге 15 ноября, сообщил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"В ноябре [у вас] будет свой театр танца", - сказал Беглов, обращаясь к воспитанникам Академии танца Бориса Эйфмана на Дне знаний.

В пресс-службе академии уточнили, что открытие запланировано на 15 ноября. "В ноябре будет закончено строительство удивительного комплекса, который включает в себя Академию танца, общеобразовательную школу, интернат для воспитанников, музей и детский театр танца. Это будет уникальный комплекс, который, надеюсь, даст новый виток развития нашего отечественного балета", - сказал журналистам художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, президент Академии танца Борис Эйфман.

Академия танца Бориса Эйфмана была открыта в 2013 году на улице Большой Пушкарской, в ее состав вошли зал-трансформер, бассейн с тренажерным залом, 14 балетных залов, столовая и общежитие. Там проходят обучение дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет. В понедельник открылся учебный корпус Академии танца. К нему будет примыкать, образуя объединенное пространство, Детский театр танца, который даст возможность юным воспитанникам академии проводить репетиции, спектакли, показательные выступления и балетные постановки, оттачивать свое мастерство в репетиционном зале и на новой сцене, оснащенной современным техническим оборудованием.

"Мы старались догнать все новаторство балета Бориса Яковлевича [Эйфмана]. Новаторство во взгляде на в общем-то привычные вещи мы попытались воплотить и в первой, и во второй, и в третьей очереди [строительства]. Это, наверное, впервые в России, и я в мировой практике не знаю, чтобы одновременно существовала школа, театр, чтобы они вместе работали", - рассказал Никита Явейн - руководитель архитекторского бюро "Студия-44", которое разрабатывало проект объединенного пространства.

Автор около 50 балетов, лауреат премий "Триумф" и "Золотая маска" Борис Эйфман известен в мире как основатель своего стиля в хореографии, базирующегося на синтезе классики и современного танца, философии и драматического искусства. Важную роль в его спектаклях играет психологическое начало, а также опора на литературу.