Россиянин задержан в Испании при изъятии 800 кг кокаина

ТАСС, 2 сентября. Правоохранительные органы Испании задержали гражданина России в ходе операции по изъятию около 800 кг кокаина, находившегося на борту американского парусника Seascape. Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции королевства, опубликованном в понедельник на ее сайте.

"Национальная полиция, налоговое агентство и гражданская гвардия [Испании] в рамках совместной операции и в сотрудничестве с британскими, сербскими и португальскими властями перехватили крупную партию кокаина, которая перевозилась в нашу страну на борту американского парусника под названием Seascape. В результате этой акции изъято около 800 кг кокаина <...>, а также арестовано три члена экипажа, являющихся гражданами Сербии, России и Мексики", - указывается в пресс-релизе.

В документе отмечается, что судно задержали в международных водах вблизи Азорских островов (Португалия). На паруснике не было обнаружено ни флага, ни других признаков, позволяющих определить, кому он принадлежит. Однако, в результате проведения специальных действий стражи порядка смогли установить, что судно зарегистрировано в США.

Расследование, как подчеркнули сотрудники полиции, было начато в августе прошлого года, когда впервые появилась информация о том, что прогулочное судно перевозит крупную партию наркотиков из Южной Америки в Европу. Согласно сведениям правоохранителей, оно направлялось в Испанию, однако груз с лодки на другое судно мог быть передан, еще не достигнув берегов пиренейского королевства. По этой причине сотрудники правоохранительных органов решили действовать незамедлительно.

В полиции отметили, что в настоящее время американский парусник доставлен в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.