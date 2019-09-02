Трамп поручил оказать Южной Каролине и Джорджии помощь для борьбы с ураганом "Дориан"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп одобрил введение в штате Южная Каролина режима чрезвычайной ситуации в связи с надвигающимся ураганом "Дориан" и поручил оказать федеральную помощь местным властям. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Южная Каролина и распорядился об оказании федеральной помощи в дополнение к усилиям местных властей из-за продолжающегося урагана "Дориан", - отмечается в сообщении. - Президент поручил министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать усилия для предотвращения последствий урагана и предоставлять всю необходимую помощь". Аналогичные меры Трамп распорядился принять в отношении Джорджии.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган находится в 65 км к востоку от острова Большой Багама (Багамские острова) и движется в западном направлении со скоростью около 2,2 м/с. Максимальная скорость ветра в его пределах превышает 89,4 м/с. Власти ввели ранее режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.