Первый президент Крыма 73-летний Юрий Мешков госпитализирован с инсультом в Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Первый президент Крыма Юрий Мешков, который занимал этот пост в 1994 году, попал с инсультом в больницу, находясь на отдыхе в Турции, сообщил в понедельник ТАСС Вадим Мордашов - депутат Верховной рады Автономной республики Крым второго созыва (1994-1998).

"Я созванивался с его сыном Максимом. Юрий Мешков находился в Крыму, 31 августа его вызвала жена в Москву, оттуда они вылетели на отдых в Турцию. 1 сентября ему стало плохо, повезли в больницу, оказалось - инсульт. Врачи ввели его в состояние искусственной комы", - сообщил Мордашов.

По его словам, родные пригласили в больницу представителя российского посольство, чтобы решить вопрос с возможной доставкой в Россию 73-летнего Мешкова для лечения.

Мешков родился 25 октября 1945 года. Его избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента - упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая Конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины.