Проект технопарка "Шиес" планируют представить в марте-апреле 2020 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Общественные слушания по проекту экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области ориентировочно пройдут в марте-апреле 2020 года, причем материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС, обязательная часть проектной документации) инвестор будет готовить на основании предложений жителей Ленского района, в котором предполагается разместить этот объект. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

"В сентябре 2019 года инвестор планирует разместить на официальном сайте проекта уведомление о начале процедуры ОВОС, в рамках которой будет организован сбор предложений жителей Ленского района, на основании которых будет формироваться техническое задание на разработку томов ОВОС. В последующем, в рамках проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду объекта экотехнопарк "Шиес" будет организовано проведение публичных слушаний и прием замечаний от жителей Ленского района Архангельской области. Ориентировочные сроки - март-апрель 2020 года", - сказал собеседник агентства.

В департаменте напомнили, что на площадке, которую предварительно отобрали для технопарка, до середины июня 2019 года возвели погрузочно-разгрузочную площадку, временный бытовой городок, ограждения и начали видеонаблюдение, чтобы во второй половине сентября там можно было начать инженерные изыскания.

Шиес

"Шиес" - резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Технопарка нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор. Инвестором выступает компания ООО "Технопарк". Под объект выделено 300 га.

Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей. Первая очередь "Шиеса", которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту.

Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, неоднократно проводили митинги и создали палаточный городок у границы строительной площадки, чтобы следить за развитием ситуации. Корреспондент ТАСС побывал в Шиесе в июне 2019 года.

Между тем инвестор обязался развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором технопарк будет находиться. Так, по данным департамента капремонта Москвы, местным жителям сейчас оказывается бесплатная медицинская помощь в 45 клиниках столицы и обеспечивается проезд до них. Также педагогов района переподготавливают на базе Московского центра развития кадрового потенциала образования.

16 мая 2019 года, выступая на форуме ОНФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области "не может решаться келейно", без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл информцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, еще два работают в селе Яренск и городе Сыктывкар.