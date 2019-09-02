Школу с 80-летней историей отремонтировали в Горно-Алтайске за 40 млн рублей

ТАСС, 2 сентября. Построенную в 1939 году школу - одну из старейших в Горно-Алтайске - отремонтировали к новому учебному году, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Здание школы построено в 1939 году, ремонт долгие годы здесь не проводился, почти все системы пришли в негодность. Наконец, в год 80-летия школы №8 было принято долгожданное решение о проведении капитального ремонта. Выделены средства - более 40 млн рублей из республиканского и городского бюджетов", - цитирует пресс-служба врио главы региона Олега Хорохордина.

Капитальный ремонт в здании провели за пять месяцев. Закуплено оборудование для пищеблока, мебель, интерактивные доски. В школе приведен в порядок спортзал, в коридоре появился большой медиаэкран. В здании заменили канализацию, водоснабжение, отопление, укрепили фундамент, установили новые окна, рядом со школой благоустроили территорию.

Сейчас в школе № 8 имени Героя Советского Союза А. Н. Ленкина учатся 880 детей, в школе работают 54 педагога.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек. Горно-Алтайск - единственный город в республике, его население - около 63 тыс. человек.