В форуме молодых политологов России "Дигория" примут участие 150 человек со всей страны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Участниками форума молодых политологов России "Дигория", который пройдет с 15 по 21 сентября в Северной Осетии, станут 150 человек. Об этом сообщил председатель президиума молодежного отделения Российского общества политологов, руководитель дирекции по подготовке и проведению форума Азамат Томаев.

"Для участия в форуме приглашались студенты старших курсов: бакалаврианты, магистранты, аспиранты гуманитарных специальностей, а также исследователи в области социально-политических наук. Был сформирован список из 150 участников, заявки были поданы из всех федеральных округов нашей страны", - сказал Томаев в понедельник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума.

По его словам, участниками форума стали исключительно граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. "Из 150 участников форума 115 являются руководителями или членами какой-либо общественной организации социально-гуманитарного профиля, порядка 40 человек - осуществляют трудовую деятельность в общественно политической сфере или области молодежной политики", - отметил Томаев.

Руководитель дирекции подчеркнул, что главной целью мероприятия является "предоставление молодым политологам России площадки для эффективной профессиональной коммуникации, а также создание интеллектуальных межрегиональных сетей". "Также одна из основных целей - поиск персональных профессиональных траекторий для молодых политологов, чтобы они нашли свое призвание и были полезны для нашего общества", - уточнил он.

Участники форума смогут получить теоретическую информацию в ходе четырех образовательных треков: "Гражданин", "Общество", "Власть" и "Институты". "В рамках них будет проходить образовательная программа. Что касается форматов, то это уже известный на всю страну формат диалога на равных с известными общественными деятелями, деятелями из сферы государственной политики управления, известными политологами, и формат более интерактивный - мастер-классы от известных политологов нашей страны", - пояснил он, добавив, что участие в форуме примут председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Госдумы и председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, член ЦИК России Александр Кинев и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В свою очередь руководитель Росмолодежи Александр Бугаев отметил, что ведомство всегда старается поддерживать инициативы общественных организаций по проведению подобных мероприятий. "Если форум действительно пройдет на высоком уровне, а мы в этом не сомневаемся, и будет интересен тем, кто там собрался, то конечно мы будем стараться расширять его и давать ему новые перспективы для развития. Но самое главное, чтобы это было интересно самим участникам, а не нам. Собственно, ради них это все и проводится", - заключил Бугаев.