Власти объяснили исполнение песни Лепса перед школьниками в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Песню Григория Лепса "Рюмка водки" исполнили местные музыканты в Советском районе на празднике, который устроил один из депутатов в честь первого сентября. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях.

На распространяемом в социальной сети "Вконтакте" видео музыканты исполняют песню "Рюмка водки" Григория Лепса на сцене перед дворцом культуры поселка Новосинеглазово Советского района Челябинска. Композицию слушают школьники.

"Праздник проводил один из депутатов, не мы его организовывали. Прозвучавшие песни исполняют в прайм-тайм по телевизору и радио. Получилось немного некорректно по отношению к родителям, пришедшими с маленькими детьми. Но, как объяснил депутат, эти песни спели уже в конце праздника по просьбе молодежи, которая тоже туда пришла. Первое сентября - день знаний для студентов, в том числе. Музыканты учитывали интересы разных целевых аудиторий. Никто не позиционировал праздник как детский", - прокомментировали ТАСС в администрации Советского района.

В Комитете по делам образования Челябинска ТАСС сообщили, что расположенная в поселке школа никакого отношения к празднику не имеет. Торжественная линейка школой проведена 2 сентября.

Комментарием депутата ТАСС не располагает.