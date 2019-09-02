AFP: ураган "Дориан" ослабел до четвертой категории

ТАСС, 2 сентября. Разрушительная сила урагана "Дориан", приближающегося к побережью юго-восточных штатов США, снизилась до четвертой категории. Об этом сообщило в понедельник агентство France Presse со ссылкой на американских метеорологов.
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Ураган "Дориан". Что грозит юго-востоку США
Национальный центр по наблюдению за ураганами США в воскресенье объявил, что ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
Американские власти ввели ранее режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина.