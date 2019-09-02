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Прокуратура обнаружила нарушения в работе Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР

В частности, специалисты управления нарушали права субъектов предпринимательской деятельности

ТАСС, 2 сентября. Прокурорская проверка обнаружила нарушения в работе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. Среди замечаний, в частности, отсутствие должного контроля за вверенными территориями, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Как показала проверка, руководство управления не осуществляет надлежащим образом контроль за соблюдением законодательства в этой сфере, не принимает должных мер к пресечению и предупреждению нарушений. В первом полугодии 2019 года контрольно-надзорными мероприятиями управления охвачено не более 2% от всей площади земель сельскохозяйственного назначения названных регионов", - уточняется в сообщении.

Кроме того, специалисты управления допускали нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. Речь идет о необоснованном истребовании документов и сведений, не предусмотренных законом. Также в прокуратуре отмечают, что в подразделении федеральной службы допускались нарушения при лицензировании деятельности, связанной с оборотом лекарств ветеринарного назначения.

По итогам прокурорской проверки руководству управления Россельхознадзора внесено представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

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РоссияСтавропольский край
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