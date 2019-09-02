Губернатор Флориды распорядился эвакуировать жителей из-за приближения урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис дал распоряжение об эвакуации жителей на восточном побережье Флориды в связи с приближающимся ураганом "Дориан".

"Распоряжение об эвакуации распространяется на территорию от округа Палм-Бич до города Джексонвилл", - сообщил он в понедельник на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.

По словам губернатора, обязательной эвакуации подлежат пациенты 72 домов престарелых и нескольких госпиталей на восточном побережье штата.

"Прекратили работу четыре аэропорта штата, на шоссе, ведущих на север, отменена плата за проезд", - отметил он, пояснив при этом, что дальнейшие меры будут зависеть от того, насколько быстро будет перемещаться эпицентр урагана.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США на 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 мск), эпицентр урагана находился в 180 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и медленно - со скоростью 2 км/ч - смещался к западу. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 69,44 м/с. Поздно вечером в понедельник ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, приблизится к побережью Флориды.