В резиденции британского премьера появился новый питомец

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Новый питомец поселился в понедельник в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, компанию давно проживающему по этому адресу коту Ларри составит щенок породы джек-рассел терьер по имени Дилин.

По сведениям Би-би-си, Дилин, которому 15 недель от роду, прибыл из приюта благотворительной организации Friends of Aninals Wales. "Мы полны радости от того, что этот шикарный щенок будет жить с Кэрри [Симондс] и премьер-министром [Борисом Джонсоном]", - говорится в сообщении организации.

У щенка непростая судьба - он попал в приют после того, как от него отказался заводчик собак из-за того, что у него был дефект челюсти. В организации смогли вылечить щенка и теперь его ожидает жизнь в компании Джонсона и его подруги Симондс.

Информация о том, что в резиденции премьера может поселиться собака, появилась еще в конце июля, когда новый глава британского правительства переехал на Даунинг-стрит. При этом у многих появились сомнения в том, что кот Ларри сможет поладить с щенком. Однако Би-би-си отмечает, что Дилин жил в приюте с котом, приучен к жизни в домашних условиях и даже умеет выполнять простые команды.

Ларри, которому сейчас почти 12 лет, взяла из приюта семья бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона (2010-2016 гг.). Кот поселился на Даунинг-стрит в 2011 году и получил вполне официальный пост главного мышелова при секретариате британского кабинета министров.