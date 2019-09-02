В Казани открыли многопрофильный лицей

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана открыли в Казани многопрофильный лицей, построенный по национальному проекту "Образование". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"В Приволжском районе Казани по улице Рауиса Гареева сегодня открылась новая школа на 1 тыс. 224 места - многопрофильный лицей номер 186 "Перспектива". Учреждение построено в рамках национального проекта "Образование" с софинансированием из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, новая трехэтажная школа имеет современные классы, два бассейна, спортивные площадки, а также футбольное поле. По словам директора лицея Азита Замалдинова, на сегодняшний день учебное заведение приняло 1,1 тыс. обучающихся первых-восьмых классов.

Планируется, что с 7-го класса в лицее будут формироваться предпрофильные классы с углубленным изучением отдельных предметов, среди которых математика, физика, информатика, биология и химия. При этом основные направления обучения в профильных классах - физико-математическое (инженерный класс), химико-биологическое (медицинский класс) и естественно-математическое (педагогический класс).

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.