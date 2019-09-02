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Глава Мордовии подарил школьнику часы и рюкзак за спасение сестры из горящего дома

Подарки передали мальчику на торжественной линейке в честь начала учебного года
Глава Мордовии Владимир Волков во время награждения Администрация Дубенского района Мордовии
Описание
Глава Мордовии Владимир Волков во время награждения
© Администрация Дубенского района Мордовии

ТАСС, 2 сентября. Глава Мордовии Владимир Волков передал благодарственное письмо и подарил часы и рюкзак девятилетнему мальчику из села Ардатово, который 28 августа спас из горящего дома четырехлетнюю сестру. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Дубенского района Сергей Плешаков, вручивший подарки ребенку на торжественной линейке в школе.

"Главой республики Мордовия подписано распоряжение о награждении Кирилла Кемайкина [благодарственным письмом] на торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, мы ему вручили благодарность вместе с подарками - часами и школьным ранцем со всеми школьными принадлежностями. Мальчика спросили, что его подтолкнуло на данный шаг, он сказал, что этому его учили учителя в школе и родители", - сказал Плешаков.

Когда произошел пожар, в доме находились только два ребенка - мать была на работе, а отец ремонтировал баню. Мальчик смотрел телевизор, когда почуял запах гари, а потом обнаружил огонь в коридоре. Он разбудил спящую сестру, разбил окно на кухне и вытащил через него девочку.

Теги
Волков, Владимир ДмитриевичРоссияМордовия
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