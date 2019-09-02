СК просит арестовать участника акции 27 июля, обвиняемого в нападении на полицейского

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следствие просит суд об аресте обвиняемого в нападении на полицейского участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Броков.

"Сегодня Чирцов был допрошен сотрудниками СК РФ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК ("Применение насилия к представителю власти"). Завтра Басманный суд будет избирать Чирцову меру пресечения. Следствие требует арестовать моего подзащитного", - сказал защитник. По словам Брокова, следователи взяли с него подписку о неразглашении, поэтому он не может раскрыть суть предъявленного Чирцову обвинения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах 28 августа сообщал, что Чирцов был задержан в Минске местной милицией, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки после этого его задержали уже российские правоохранители.

Ранее в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что Чирцов был оштрафован за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему было назначено наказание в виде штрафа, сказали в суде, не уточнив сумму штрафа.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.