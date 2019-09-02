Прощание с погибшей в Турции российской девочкой пройдет 3 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Прощание с российской девочкой, которая умерла после несчастного случая в отеле в турецкой Анталье, пройдет 3 сентября. Об этом в понедельник сообщил ТАСС отец ребенка Андрис Лейкуцис.

"Завтра", - ответил он на вопрос, когда состоится прощание.

18 августа 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи.

Медики были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и пока остаться в Турции. Девочка умерла в больнице днем 28 августа.

Тело ребенка транспортировали в Санкт-Петербург 1 сентября. По данным российского дипломатического представительства, оплату расходов на транспортировку, приобретение билетов для родителей и гостиницы взяла на себя страховая компания. В российском консульстве сообщали, что продолжат следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции этого инцидента.