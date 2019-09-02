Митинг с требованием снять брезент с памятника Коневу состоялся в Праге

ПРАГА, 2 сентября. /ТАСС/. Гражданские активисты, представители чешских политических партий и объединений, молодежь и ветераны приняли в понедельник участие в митинге протеста против решения властей района Прага-6 закрыть брезентом установленный на площади Интербригады памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, передает корреспондент ТАСС.

Акция протеста состоялась перед монументом. Перед собравшимися выступили, в частности, пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, депутаты от парламентских Чешской социал-демократической партии и Коммунистической партии Чехии и Моравии.

"Мы отвергаем попытки переписать историю, - заявил Овчачек. - В этом едины те, кто сегодня здесь собрался". Он также сообщил, что принял участие в митинге с согласия президента Чехии Милоша Земана.

Перед собравшимися было зачитано открытое письмо премьер-министру Чехии Андрею Бабишу с требованием объявить памятник маршалу Коневу достоянием национальной культуры и пресечь попытки руководства района во главе со старостой Ондржеем Коларжем по дискредитации полководца с целью ликвидировать его памятник в Праге. С инициативой привлечь граждан подписываться под этим документом выступил коммунист Йозеф Скала.

Митинг был созван сформировавшейся в Facebook инициативной группой в защиту памятника Коневу. Организаторы сообщили об участии в нем более 200 граждан. Следующую акцию протеста они планируют провести 12 сентября. На этот день созвано заседание муниципального совета Праги-6. На нем районные власти планируют решить дальнейшую судьбу монумента.

Глава района - за устранение памятника

Коларж сообщил в понедельник журналистам, что настаивает на переносе памятника на закрытую для общественности территорию посольства РФ в Чехии, здание которого находится в шестом пражском районе, или его передаче в один из коммерческих военных музеев, расположенных за пределами Праги.

Брезентовое покрытие на памятник Коневу было натянуто 30 августа. В течение первых суток после этого его трижды срывали гражданские активисты. По требованию властей Праги-6 у монумента выставлен патруль муниципальной полиции.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения чешской столицы от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.