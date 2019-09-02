Во Владикавказе прошел концерт-реквием памяти погибших в школе Беслана в 2004 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Концерт-реквием, посвященный памяти жертв теракта в школе № 1 города Беслан в 2004 году, прошел во Владикавказе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования и науки республики.

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"В республиканском дворце детского творчества им. Б. Кабалоева состоялся концерт-реквием, посвященный трагическим событиям в школе № 1 Беслана в 2004 году. В нем приняли участие Волгоградский детский симфонический оркестр и детский народный театр игры "Смешинка" из Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Музыканты исполнили классические произведения российских и зарубежных композиторов, а юные актеры представили зрителям театральную постановку "Ангелы небесные". Спектакль состоял из стихотворений осетинских поэтов, песен и народных танцев Осетии.

"Каждый из детей, которые задействованы в этом спектакле, считает, что он несет людям добро, хочет научить ценить то, что мы имеем. Неважно, где ты живешь, кто ты по национальности и на каком языке ты говоришь. Самое главное - это быть хорошим человеком", - цитирует пресс-служба руководителя театра "Смешинка" Ирину Бобыреву.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.