Филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге получил в подарок изостудию и рояль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подарил филиалу пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге студию живописи, а председатель Совфеда Валентина Матвиенко - черный рояль.

Филиал воспитанниц Минобороны открылся в Санкт-Петербурге сегодня. Первыми его ученицами стали 240 девочек со всей России. После торжественной церемонии открытия Шойгу, Матвиенко и гостям праздника, среди которых музыкант Игорь Бутман, дирижер Фабио Мастранджело, артисты Сергей Мазаев и Михаил Боярский, провели экскурсию по пансиону. Также они посетили мастер-классы, которые организовали для юных воспитанниц филиала в Санкт-Петербурге более старшие девочки из московского пансиона.

Во время экскурсии выяснилось, что для развития художественных талантов девочек министр обороны подарил филиалу студию живописи. "Технологии обучения, и традиционные, и технологии самые современные, в том числе планшеты. И мы говорим вам большое спасибо за подарок", - обратилась одна из педагогов к Шойгу.

В свою очередь Матвиенко рассказала о подарке попечительского совета пансиона. "Члены попечительского совета пансиона дарят рояль, чтобы девочки учились играть, и в пансионе звучала классическая музыка", - сказала Матвиенко.

В новой художественной студии Шойгу написал небольшой пейзаж прессованным углем на холсте, который гости тут же предложили продать.

Неженские способности

Следующим мастер-классом было занятие по робототехнике. Старшие воспитанницы показали гостям пансиона робота, управляемого посредством биомеханического стимулятора.

На самих занятиях воспитанницы под руководством старшеклассниц собирали роботов сами. Кроме того, все вместе они напечатали на 3D-принтере сувениры для гостей с гербом пансиона.

В кабинетах физики и биологии девочки проводили опыты. Ученицы рассказали, что для определения чистоты воды они использовали рака, который недавно поселился в пансионе и получил имя Аркадий. Также они показали, как изучают настоящий зуб мамонта.

В завершении глава Минобороны подарил пансиону лучшие фотоработы финалистов конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна".