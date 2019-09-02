Рейс Петербург - Анталья задерживается на семь часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" из петербургского аэропорта Пулково в турецкий город Анталья задержан на семь часов из-за несвоевременного прибытия самолета в аэропорт вылета, сообщили в понедельник ТАСС в авиакомпании.

"Время вылета рейса № 5863 Санкт-Петербург - Анталья скорректировано в связи с ожиданием прибытия воздушного судна из предыдущего рейса", - сказал представитель компании.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс должен был вылететь в 17:30 мск, однако сейчас его вылет ожидается в 0:30 мск во вторник. В авиакомпании ТАСС уточнили, что все пассажиры были проинформированы о задержке. "Тем пассажирам, которые прибудут в аэропорт к первоначальному времени, будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании", - отметил представитель компании.

Задержка данного рейса "России" стала уже не первой за текущие сутки - 1 сентября рейс в Анталью должен был вылететь в 18:35 мск, однако фактически самолет отправился в Турцию из Пулково только 03:22 мск в понедельник. Задержка составила около девяти часов. Кроме того, из Пулково также задержался рейс в Сочи на семь с половиной часов.