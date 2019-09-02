"ВКонтакте" запустила благотворительные стикеры ко Дню знаний

"ВКонтакте" соберет средства для поддержки сирот с помощью стикеров, созданных ко Дню знаний. Как сообщили в пресс-службе соцсети, прибыль от их продажи направят фонду "Арифметика добра", который помогает детям-сиротам обрести новую семью, получить образование, а также подготовиться к жизни вне детских домов.

Героями стикерпака "Кони добра" стали единорожка Даша и конь Максим - символы образовательной программы "Шанс", которую организует фонд.

Набор доступен в каталоге стикеров. Приобрести его можно до конца ноября.

Первые благотворительные стикеры "ВКонтакте" запустила в конце мая. Прибыль от их продажи была перечислена фонду AdVita ("Ради жизни"), который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями.

Ранее "ВКонтакте" совместно с агентством Instinct создала набор анимированных стикеров, с помощью которых пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. Набор из 28 стикеров установили почти 2 млн пользователей соцсети.