Глава Минобразования Украины признала ошибки в своей публикации и пообещала учиться

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что допустила ряд ошибок в своем тексте, опубликованном в Facebook, и исправила их.

"Не боюсь признавать собственные ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Отныне по-другому буду относиться к тому, как веду свой Facebook. Спасибо", - сообщила она в социальной сети.

Ранее пользователи Facebook высмеяли Новосад за ошибки в собственном тексте. Одной из первых публикацию министра заметила известный украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Она скопировала текст министра и опубликовала его с исправленными ошибками. Юрист обратила внимание на незнание министром элементарных правил использования предлогов, окончаний в дательном падеже, на орфографическую ошибку в написании слова "госбюджет", а также на ряд синтаксических, стилистических неточностей.

Комментируя ошибки Новосад, один из пользователей соцсетей отметил, что у нового министра есть все шансы "окончательно добить остатки образования". Другие отметили, что ошибки от официального лица такого уровня являются "позорными" и "расцениваются как неуважение к украинскому народу". Некоторые пользователи все же попытались оправдать министра, пояснив допущенные ошибки тем, что она, скорее всего, является русскоязычной.

29-летняя Анна Новосад назначена главой министерства образования и науки Украины 29 августа. Она сменила на этом посту Лилию Гриневич.