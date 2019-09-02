Власти Ленинградской области летом ликвидировали более 460 несанкционированных свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области с июня по август ликвидировали 462 свалки общим объемом более 34,5 тыс. куб. м. Среди них самые объемные оказались в Ломоносовском районе, с которых вывезли около 5 млн куб. м отходов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного комитета государственного экологического надзора, всего на 2 сентября на территории Ленинградской области выявлено 878 несанкционированных свалок общим объемом 37 тыс. куб. м.

"Самые объемные свалки были ликвидированы в Ломоносовском районе: с трех объектов вывезли почти 5 млн куб. м отходов. В Подпорожском районе было расчищено десять участков, на которых складировало более 10,5 тыс. куб. м мусора", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество нелегальных свалок убрано за отчетный период во Всеволожском районе области - 138, вывезено более 8,2 тыс. куб. м отходов. Вторую позицию занял Выборгский район, где ликвидировано 96 несанкционированных свалок, третью - Приозерский район, где убрано 66 свалок.

В августе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал ТАСС о переходе регионального правительства к активной ликвидации несанкционированных свалок, закрыто за последний год более 300 незаконных свалок.

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов входит в задачи нацпроекта "Экология", разработанного во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.