Сошедший с рельсов поезд в Ленинградской области подняли на пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Тепловоз и четыре вагона грузового поезда, которые сошли с рельсов при отправлении из города Высоцка Ленинградской области, подняли на пути, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Подвижной состав подняли на пути", - сказали в пресс-службе.

Инцидент со сходом вагонов и тепловоза произошел ночью в понедельник. В транспортной полиции по факту инцидента начали проверку, отметив, что сход с рельсов произошел из-за неисправности стрелки на путях. По информации полиции, вагоны были пустыми, состав следовал в Выборг.

Местные СМИ опубликовали фото с места ЧП, на которых видно, что после схода с рельсов тепловоз завалился на бок.

По данным пресс-службы железной дороги, в результате инцидента никто не пострадал. На данном пути не ходят пассажирские поезда, поэтому на графике их движения инцидент не отразился.