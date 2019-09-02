Школьная линейка впервые прошла на территории "Херсонеса Таврического" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Севастопольская школа №34, где создан профильный класс музея-заповедника "Херсонес Таврический", впервые провела праздничную линейку на территории древнего города, сообщили журналистам в пресс-службе музея в понедельник.

"2 сентября в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" впервые состоялась линейка, посвященная началу учебного года. Торжественное мероприятие по случаю Дня знаний прошло на площади Свято-Владимирского кафедрального собора. Более 700 учеников средней общеобразовательной школы города Севастополя №34 имени А. Шостака услышали первый звонок в Херсонесе", - говорится в сообщении.

Кроме представителей музея, священников и чиновников, детей поздравили муза истории Клио и древнегреческий герой Геракл - для школьников прошло театрализованное представление. Каждому ребенку вручили "древний" свиток, в котором "боги" написали пожелания для учеников. Кроме того, для учеников первых и 11-х классов и для их родителей организовали кинолекторий об истории школы.

Как пояснили ТАСС в музее, школа №34 была выбрана не случайно - именно здесь в прошлом году был создан первый лицейский класс под кураторством сотрудников "Херсонеса Таврического". В заповеднике для ребят проводились занятия по углубленному изучению истории, и, как отмечают в учреждении, школьникам уроки понравились настолько, что в этом году разработан и будет реализован еще один курс - для второго года обучения. Кроме того, желание заниматься по такому профилю выразили и в других классах школы.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Здесь в 424-421 годах до нашей эры была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века нашей эры.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище античного Херсонеса и хора - земельные наделы в его предместье, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. В коллекции музея - 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека - более 30 тыс. книг.