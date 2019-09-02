Посольство РФ в США выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося у Калифорнии судна

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США направило в Госдепартамент запрос, чтобы узнать, находились ли россияне на борту загоревшегося у берегов Калифорнии судна. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении консульского отдела диппредставительства.

"Консульский отдел посольства России в США выясняет, не пострадали ли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии наши сограждане, - отмечается в сообщении. - В соответствии с установленной процедурой запросили Госдепартамент США".

Прогулочное судно Conception затонуло в 20 метрах от берега острова Санта-Крус. По данным спасательных служб, на борту находились 39 человек, пятеро спасены, остальные считаются пропавшими без вести. Телекомпания CNN со ссылкой на представителя спасательной службы округа Вентура (штат Калифорния) Билла Нэша сообщила, что в результате инцидента много погибших, однако точных цифр не привела.