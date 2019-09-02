Детская фольклорная ассамблея соберет 150 участников на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Участниками Российской детской фольклорной ассамблеи, которую примет город Ставрополь в 2019 году, станут более 150 юных исполнителей. Об этом сообщили в понедельник в краевом министерстве культуры.

"В мероприятии примут участие более 150 юных исполнителей музыкально-песенных традиций, старинных обрядов и обычаев, игр и праздников из Архангельской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Иркутской, Тульской, Пензенской, Московской областей, Республики Крым, а также коллективы из Ставропольского края", - говорится в сообщении.

В рамках ассамблеи для руководителей фольклорных коллективов будет организована творческая лаборатория, мастера Ставропольского края представят свои изделия на выставке декоративно-прикладного творчества. Детские коллективы будут участвовать в конкурсных прослушиваниях и праздничных мероприятиях, посвященных дню Ставропольского края, который отмечают в конце сентября.

Российская детская фольклорная ассамблея проходит в разных регионах с 2009 года. Среди задач ассамблеи - сохранение и популяризация народных обычаев и обрядов, культуры народов России, поддержка самобытных фольклорных коллективов и одаренных исполнителей. В Ставрополе ассамблея пройдет 20-22 сентября.