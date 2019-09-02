Детский городок в виде столичного кремля возвели в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Детский городок в виде Московского Кремля построили в новом парке в ставропольском поселке Иноземцево, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горадминистрации Железноводска.

"В Железноводске в поселке Иноземцево построили уменьшенную копию Московского Кремля. Торжественное открытие площадки состоится на День города - 28 сентября", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большую детскую площадку с главным символом России установили прямо на входе в новый парк "Комсомольская поляна". Там же будет расположена концертная площадка и амфитеатр, которые смогут единовременно вмещать более 20 тыс. зрителей. Кроме того, в парке построят площадку для тренировок, роллердром и памп-трек (велосипедная трасса с ямами, кочками и контруклонами).

Помимо этого, на территории "Комсомольской поляны" ведутся озеленительные работы: в новом сквере высадят почти сотню кленов и высококлассный газон на площади 4,4 тыс. кв. м.

Благоустройство общественной территории проходит по программе "Комфортная городская среда".