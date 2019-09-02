Московский госинститут культуры принял решение закрыть филиал в Рязани

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ученый совет Московского государственного института культуры (МГИК) принял решение о ликвидации рязанского филиала вуза. Об этом в понедельник на встрече со студентами сообщил директор филиала Александр Трушин.

"Ровно неделю назад, 26 августа, состоялся учебный совет головного вуза, где абсолютно неожиданно для всех членов ученого совета подняли вопрос о ликвидации рязанского филиала. Это решение ученого совета", - сказал он.

По словам директора филиала, окончательное решение о том, когда именно будет закрыт филиал вуза, еще не принято. По предварительным данным, этот семестр студенты смогут доучиться в Рязани, после чего им будет предложено перевестись в Москву. Тем, кто не примет предложение, будут предоставлены рекомендательные письма и обращения для поступления в другие учебные заведения.

Как сообщил Трушин, в 2018 году вуз получил средства на подготовку документации для проведения ремонта здания, которая сейчас находилась на завершающей стадии. Студенты рязанского филиала уже разместили в интернете петицию в адрес членов правительства РФ и Минкультуры и туризма Рязанской области против ликвидации вуза. За несколько часов обращение собрало более 500 подписей.

Согласно данным на сайте вуза, рязанский филиал МГИК - единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия и творческая атмосфера для обучения профессиям в сфере культуры и искусства. В состав филиала входит факультет искусств и социально-культурных технологий, а также отделение дополнительного профессионального образования. Вуз готовит бакалавров по народной художественной культуре, режиссеров, хореографов, дирижеров, дизайнеров, библиотекарей и другим специальностям отрасли культуры. Филиал действует с 1980 года.