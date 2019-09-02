Разлив сточных вод в Дзержинске произошел из-за несанкционированной врезки

ТАСС, 2 сентября. Причиной разлива сточных вод в лесу в Дзержинске в Нижегородской области стали несанкционированные врезки в неработающий коллектор. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации Дзержинска.

В конце августа Минэкологии Нижегородской области возбудило административное дело в отношении мэрии Дзержинска после разлива сточных вод из аварийного коллектора в лесном массиве в районе улицы Науки. Сотрудники ведомства установили, что на месте разлива отходов проходит старый коллектор, находящийся на балансе городской администрации и не подключенный к канализационной сети и очистным сооружениям.

"Причиной загрязнения оказались несанкционированные врезки к недействующему долгое время муниципальному коллектору. На данный момент они затампонированы, поступление сточных вод [на открытый грунт] прекращено", - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации установили, что разлив отходов происходит с площадки компании "Цвет", которую Минэкологии не раз привлекало к административной ответственности. В настоящее время вместе с Дзержинским водоканалом предприятие занимается организацией системы водоотведения. Ущерб, причиненный сбросом отходов, устанавливается, отметили в пресс-службе.