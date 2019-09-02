Дом-музей основоположника осетинской литературы откроет зал современности

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Мемориальный дом-музей основоположника литературного осетинского языка Косты Хетагурова, празднующий в октябре юбилей, откроет зал современности, сообщила ТАСС в понедельник заведующая музеем Лаура Габиева.

"12 октября наш музей во Владикавказе празднует юбилей - 40 лет. К этой дате мы планируем открыть зал современности", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, в этом зале будут размещены работы лауреатов высшей премии республики - премии Косты Хетагурова, а также работы, которые были созданы в юбилейные для Хетагурова года - 1939, 1959 и 1999. Всего пять таких лауреатов. "Там будут художники, писатели, скульптуры и те коллективы, которые были удостоены высшей региональной премии в области культуры - премии Коста Хетагурова. Зал будет работать на постоянной основе", - сказала Габиева, уточнив, что в него не будут включены лауреаты премии, которые получат ее в честь 160-летия поэта, - 15 октября текущего года.

Она также сообщила, что в следующем году в музее планируется ремонт. Здание было построено в 1864 году. Находящийся под государственной охраной дом отличается тем, что с течением лет, несмотря на ремонты, его внешней облик и фасад не меняются.