Власти Дагестана и Сбербанк намерены запустить в республике проект "Учитель для России"

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестан и Сбербанк планируют запустить в республике в работу проект "Учитель для России", сообщил в понедельник глава региона Владимир Васильев.

"Сейчас мы работаем со Сбербанком, чтобы реализовать у нас в Дагестане программу "Учитель для России". Очень интересная программа. Она позволяет самые современные технологии преподавания привнести в нашу школу", - сказал Васильев на церемонии открытия новой школы в Каспийске.

Он отметил, что "будущее уже пришло, но оно пришло неравномерно". "Наша задача сейчас - привнести это в том числе и в сельские школы", - добавил руководитель региона.

Проект "Учитель для России", стратегическим партнером которого является Сбербанк, работает с 2015 года. Его идея в том, чтобы привлечь учителей в школы сел и малых городов, при этом в проект зовут людей не из системы образования. Участники программы - выпускники ведущих непедагогических вузов - на два года отправляются преподавать в обычные российские школы. Как сообщал ТАСС, по состоянию на 1 сентября 2018 года в проекте участвовали 192 учителя из 55 школ в шести регионах.