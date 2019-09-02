Опорные школы РАН в Ставрополе выбрали направления подготовки

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Ставропольские гимназия и лицей, вошедшие в проект создания опорных учебных заведений Российской академии наук (РАН), определили приоритетные направления подготовки, в их числе - экспериментальная физика, биомедицина и виртуальная реальность, сообщила в понедельник пресс-служба краевого Минобразования.

Ранее РАН и Минпросвещения инициировали передачу около сотни ведущих школ в стране из муниципального в региональное подчинение, чтобы министерства образования субъектов уделяли больше внимания этим школам. Предполагается, что учреждения будут готовить одаренных детей к дальнейшей карьере исследователей.

"В гимназии номер 25 и лицее номер 14 города Ставрополя были выбраны приоритетные направления деятельности. Ученики десятых классов смогут попробовать свои силы в таких предметах, как робототехника, финансовые технологии, биомедицина и биотехнологии, компьютерное моделирование и программирование, виртуальная и дополненная реальность и экспериментальная физика", - говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется дополнительное оснащение оборудованием школ-участников, повышение квалификации педагогов, организация работы, позволяющей раскрыть потенциал детей. "Целью проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала Ставропольского края и страны в целом", - пояснили в министерстве.

Проект "Базовые школы РАН" подготовлен по инициативе президента РАН Александра Сергеева и министра просвещения РФ Ольги Васильевой. В его реализации участвуют 32 пилотных региона. Планируется, что школы такого формата станут центрами дополнительного образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными университетами и предприятиями, а также обеспечат возможность вовлечения школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с академическими центрами.