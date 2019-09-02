Бывший президент Крыма Мешков пришел в сознание в турецкой больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, возглавлявшего республику в 1994 году, вывели из состояния искусственной комы после инсульта, он пришел в сознание. Об этом сообщил в понедельник ТАСС Вадим Мордашов - депутат Верховной рады Автономной республики Крым второго созыва (1994-1998).

Мордашов в ранее рассказал ТАСС, что 73-летний Мешков 1 сентября на отдыхе в Турции перенес инсульт, врачи ввели его в состояние искусственной комы.

"Юрия Мешкова вывели из искусственной комы. Об этом мне только что сообщил его сын Максим. Мешков уже в сознании, говорить пока не может, отвечает морганием глаз", - сказал Мордашов.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост президента - упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая Конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины.