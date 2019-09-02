Парижане почтили память жертв теракта в Беслане в 15-ю годовщину трагедии

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Память жертв теракта в школе российского города Беслана почтили в понедельник вечером в Париже. В православном Свято-Троицком соборе была отслужена панихида на русском и французском языках.

Вместе с прихожанами храма на поминальном богослужении присутствовали члены Национальной гуманитарной ассоциации солидарности с детьми Беслана, руководители мэрии и жители центрального VII округа французской столицы, российские дипломаты.

"Трагедия в Беслане, где от рук террористов 15 лет назад, в день знаний 2004 года, погибли российские школьники, никогда не должна быть забыта, - сказала корреспонденту ТАСС присутствовавшая на службе первый вице-мэр округа Жозиан Годе. - Эти жертвы останутся в нашей памяти так же, как навсегда в наших сердцах - французы, погибшие в результате терактов в Париже в ноябре 2015 года и в Ницце в июле 2016 года".

Как подчеркнул известный французский писатель и журналист Дмитрий де Кошко, "ни в Беслане, ни в Париже, ни в Ницце у террористов не было намерений вести переговоры". "Они хотели только убивать", - сказал он. Он напомнил, что в Беслане от рук террористов погибли 334, а в Париже и Ницце - в общей сложности 216 человек.

По мнению лидера политического движения "Патриоты" (Les Patriotes), регионального советника французского региона Гранд-Эст Флорана Филиппо, Франция и Россия должны тесно сотрудничать в борьбе с террористической угрозой. "Нам необходим сильный альянс для борьбы с этим злом, - сказал политик. - Терроризм не знает границ, и победить его мы должны вместе".

Президент ассоциации солидарности Анри-Поль Фалавинья поблагодарил всех парижан, поддержавших гуманитарные проекты солидарности с Бесланом. Более 250 школьников прошли при содействии организации физическую и психологическую реабилитацию. Ассоциация, отметил ее руководитель, предоставила также поддержку детям, пострадавшим от конфликта в Донбассе.

События 2004 года

Группа из более чем 30 террористов захватила школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более 1 тыс. заложников, в том числе малолетних детей. Пленных удерживали в школе три дня, не давая детям ни есть, ни пить.

Операция по освобождению заложников началась 3 сентября. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа, милиции и военнослужащих.