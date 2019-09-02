В Прикубанском районе КЧР появятся четыре универсальные спортивные площадки

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Универсальные спортивные площадки будут построены в 2020 году в четырех сельских поселениях Прикубанского района Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Демография", рассказал в понедельник глава администрации Прикубанского муниципального района Мухамат-Амин Чомаев.

"На сегодняшний день в районе сделано немало, но на этом развитие инфраструктуры района не останавливается. В рамках федеральной целевой программы "Развития физической культуры и спорта" планируется строительство в 2020-м году четырех открытых универсальных площадок", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Прикубанского района КЧР.

По его словам, новые площадки появятся в селе Счастливом, селе Николаевском, селе Пригородном и поселке Кавказском.

Основной целью строительства является популяризация спорта. Площадки будут оборудованы для игры в хоккей, баскетбола, волейбола, воркаут-тренировок, мини-футбола и тенниса.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.