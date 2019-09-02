Построение курсантов Военно-воздушной академии в Воронеже посмотрели более 4 тыс. гостей

ТАСС, 2 сентября. Торжественное построение курсантов-первокурсников Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на линейке в честь Дня знаний в Воронеже посмотрели более 4 тыс. гостей и родственников будущих офицеров. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Западного военного округа.

"Свыше 4 тыс. гостей и родственников курсантов-первокурсников посетили торжественное построение в честь Дня знаний на территории Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронежском гарнизоне Западного военного округа. Первое занятие в учебном классе и напутственные слова для курсантов первого курса произнес главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, начало нового учебного года было открыто ветераном академии и первокурсником ударом в колокол, найденным на территории вуза во время Великой Отечественной войны. В строю в этот момент находились 1,5 тыс. первокурсников. Завершилось построение торжественным маршем и плац-концертом роты почетного караула академии. Подобные линейки в академии проводятся с 1 сентября 1919 года.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже, он образован в результате объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина из города Монино под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Вуз базируется в Воронеже, является одним из самых крупных в Минобороны РФ, включает НИИ радиоэлектронной борьбы, два филиала в Челябинске и Сызрани Самарской области.

В составе академии 21 факультет, работают восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям, а также 26 военно-научных школ, их них 22 - в Воронеже. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учащихся 10-11 классов.